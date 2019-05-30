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Гельзін: Олімпік нагадав, що означає олімпійський дух і донецький характер

11:01 190 Читать на русском
Гельзін: Олімпік нагадав, що означає олімпійський дух і донецький характер
Владислав Гельзін / фото: ФК Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін підбив підсумки сезону для донецького клубу.

"Сезон 2018/2019, можливо, став найскладнішим і неоднозначним в історії Олімпіка. Протягом чемпіонату команда двічі змінила головного тренера, що стало справжньою драмою для всього колективу.

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Виступ в прем'єр-лізі в цьому році ніяк не можна назвати успішним для нас. Ми не змогли виконати головне завдання – потрапити до першої шістки за підсумками першого етапу чемпіонату і змушені були боротися за виживання. Цей досвід дозволив Олімпіку не тільки пройти шлях становлення, але і ще більше згуртуватися в найважливіший, визначальний момент

Те, як команда боролася за місце під сонцем у весняній частині чемпіонату, нагадало всім нам, що значить олімпійський дух і донецький характер. Останні два матчі – немов відображення цього сезону для Олімпіка: ми падали вниз, щоб потім, зціпивши зуби, піднятися і продемонструвати свій професіоналізм і мужність", – поділився Гельзін в коментарі офіційному сайту Олімпіка.

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Олімпік Олімпік Владислав Гельзін Владислав Гельзін
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