Гельзін: Олімпік нагадав, що означає олімпійський дух і донецький характер

Президент Олімпіка Владислав Гельзін підбив підсумки сезону для донецького клубу.

"Сезон 2018/2019, можливо, став найскладнішим і неоднозначним в історії Олімпіка. Протягом чемпіонату команда двічі змінила головного тренера, що стало справжньою драмою для всього колективу.

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Виступ в прем'єр-лізі в цьому році ніяк не можна назвати успішним для нас. Ми не змогли виконати головне завдання – потрапити до першої шістки за підсумками першого етапу чемпіонату і змушені були боротися за виживання. Цей досвід дозволив Олімпіку не тільки пройти шлях становлення, але і ще більше згуртуватися в найважливіший, визначальний момент

Те, як команда боролася за місце під сонцем у весняній частині чемпіонату, нагадало всім нам, що значить олімпійський дух і донецький характер. Останні два матчі – немов відображення цього сезону для Олімпіка: ми падали вниз, щоб потім, зціпивши зуби, піднятися і продемонструвати свій професіоналізм і мужність", – поділився Гельзін в коментарі офіційному сайту Олімпіка.

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