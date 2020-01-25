Олімпік підсилився півзахисником збірної Литви та екс-гравцем Карпат

Донецький клуб продовжує плідну роботу на трансферному ринку.

Донецький Олімпік поповник свої ряди ще двома гравцями, повідомляє офіційний сайт клубу. Новобранцями команди стали два півзахисники.

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Перший з них – Назар Вербний, який нещодавно покинув розташування Карпат. 22-річний вихованець львівського футболу розпочав свою професіональну кар’єру у 2014 році у складі "зелено-білих". У 2017 та 2019 роках грав у оренді за ще один місцевий колектив – Рух. Вербний виступатиме у Олімпіку під номером 88.

Другим новачком команди став півзахисник збірної Литви Даніель Романовський. 23-річний гравець – вихованець Жальгіріса, з яким тричі ставав чемпіоном своєї країни. Останньою його командою був колектив з Каунаса – Кауно Жальгіріс. Литовець у донецькому клубі обрав собі ігровий номер 17.

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