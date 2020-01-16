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Генеральний директор Олімпіка оцінив трансфери свого клубу

10:12 625 Читать на русском
Генеральний директор Олімпіка оцінив трансфери свого клубу
Олексій Антонов / фото ФК Олімпік

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов розповів про кадрову ситуацію в команді.

"Вісенте був в Динамо, з молоддю працював. Підтягує звідти хлопців, яких знає особисто. Тому Микита Кравченко не випадково у нас. Кичак – відмінний воротар. Слава богу, що він повернувся. Велика надія на нього. Він вселяє надію. Коли він стоїть у воротах, спокійно дивишся матч.

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Від нас пішов Геннадій Пасіч. Так вийшло, що з ним треба було розпрощатись, а його брат залишився. Так у футболі буває. Вони завжди разом були, а зараз Вісенте не бачить Геннадія в складі.

Легіонери, які були за минулого тренера, не підійшли. Крім Шахаба, напевно. А так ми з усіма розпрощались, вони покинули розташування, думаю, їх вже не буде в складі. Це була спроба попрацювати з бразильцями, мабуть, це не наше", – поділився Антонов в коментарі Футбол News.

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Олімпік Олімпік Артем Кичак Артем Кичак Микита Кравченко Микита Кравченко Вісенте Гомес Вісенте Гомес Геннадій Пасіч Геннадій Пасіч Олексій Антонов Олексій Антонов Захедітабар Шахаб Захедітабар Шахаб
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