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Олимпик усилился полузащитником сборной Литвы и экс-игроком Карпат

15:07 120 Читати українською
Олимпик усилился полузащитником сборной Литвы и экс-игроком Карпат
Даниэль Романовский и Назар Вербный / ФК Олимпик

Донецкий клуб продолжает плодотворную работу на трансферном рынке.

Донецкий Олимпик поповник свои ряды еще двумя игроками, сообщает официальный сайт клуба. Новобранцами команды стали два полузащитника.

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Первый из них – Назар Вербный, недавно покинул расположение Карпат. 22-летний воспитанник львовского футбола начал свою профессиональную карьеру в 2014 году в составе "зелено-белых". В 2017 и 2019 годах играл в аренде за еще один местный коллектив – Рух. Вербный будет выступать в Олимпике под номером 88.

Вторым новичком команды стал полузащитник сборной Литвы Даниэль Романовский. 23-летний игрок – воспитанник Жальгириса, с которым трижды становился чемпионом своей страны. Последней его командой был коллектив из Каунаса – Кауно Жальгирис. Литовец в донецком клубе выбрал себе игровой номер 17.

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