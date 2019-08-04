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Олимпик подписал иранского нападающего

10:05 89 Читати українською
Олимпик подписал иранского нападающего
Захедитабар Шахаб / ФК Олимпик

Иранский форвард Захедитабар Шахаб стал игроком донецкого Олимпика.

Олимпик на своем официальном сайте сообщил о подписании иранского нападающего Захедитабара Шахаба. Контракт рассчитан на 2 года. Предыдущей командой игрока был исландский ИВБ.

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"4 года назад я приезжал в Украину со своим бывшим клубом в рамках тренировочных сборов. Мы играли товарищеский матч против Арсенала. И уже тогда я был приятно удивлен уровнем местного футбола. Кроме того, мне очень понравился Киев.

Для моей карьеры переход в Олимпик – шаг вперед. Здесь у меня есть возможность развивать свои навыки и продемонстрировать свой потенциал. Я хочу показать всем чего я стою. Я приехал сюда, потому что хочу побеждать вместе с командой. Моя мечта – играть в еврокубках. В Олимпике созданы все условия для этого", – сказал Шахаб.

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