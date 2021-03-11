Господарі отримали штраф у розмірі 500 тисяч гривень та заборону використовувати стадіон Динамо ім. Лобановського до кінця сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт УАФ. У разі подальших порушень Олімпік ризикує бути покараним нефінансовими санкціями, у тому числі позбавленням турнірних очок.

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"Клуб-господар не забезпечив належного рівня безпеки при підготовці та проведенні матчу, наслідком чого стала можливою несанкціонована поява президента клубу в суддівській кімнаті та на післяматчевому флеш-інтерв’ю. Крім того, клуб-господар не забезпечив належного від’їзду бригади арбітрів матчу зі стадіону, що є порушенням регламентних вимог. КДК УАФ взяв до уваги попередні рішення від 28 серпня 2020 року та 26 лютого 2021 року, якими ФК Олімпік (Донецьк) та стадіон Динамо ім. В. Лобановського було попереджено про можливість заборони використання стадіону для проведення матчів УПЛ, ПФЛ та Кубку України з футболу з огляду на неналежний рівень організації командами заходів безпеки на ньому", – йдеться у поясненні.

КДК УАФ також рекомендує розглянути питання про заборону використовувати стадіон Динамо ім. В. Лобановського для проведення матчів УПЛ, ПЛФ та Кубка України з футболу до кінця сезону 2020/2021. Рішення можна буде переглянути перед сезоном 2021/22.

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