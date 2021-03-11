Хозяева получили штраф в размере 500 тысяч гривен и запрет использовать стадион Динамо им. Лобановского до конца сезона 2020/21, сообщает официальный сайт УАФ. В случае дальнейших нарушений Олимпик рискует быть наказанным нефинансовыми санкциями, в том числе лишением турнирных очков.

Революция Гельзина невозможна: Лучи рассказал о правилах организации арбитража

"Клуб-хозяин не обеспечил надлежащего уровня безопасности при подготовке и проведении матча, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью. Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований. КДК УАФ принял во внимание предыдущие решения от 28 августа 2020 года и 26 февраля 2021-го, которыми ФК Олимпик (Донецк) и стадион Динамо им. В. Лобановского были предупреждены о возможности запрета использования стадиона для проведения матчей УПЛ, ПФЛ и Кубка Украины по футболу учитывая ненадлежащий уровень организации командами мер безопасности на нем", – говорится в пояснении.

КДК УАФ также рекомендует рассмотреть вопрос о запрете использовать стадион Динамо им. В. Лобановского для проведения матчей УПЛ, ПЛФ и Кубка Украины по футболу до конца сезона 2020/2021. Решение можно будет пересмотреть перед сезоном 2021/22.

"Сюрреализм". В Португалии хотят засудить одного из самых дорогих тренеров мира, который пишет историю в 36