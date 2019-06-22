Олімпік оголосить ім'я нового тренера до п'ятого липня – серед кандидатур є іноземці

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов розповів про пошуки нового тренера.

"Новий тренер Олімпіка? Як я завжди кажу президенту, – я проти радянської школи. Це обов'язково повинна бути футбольна людина нової формації.

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Таким був Слава Шевчук. Нам дуже подобалося його бачення. Він дивився на футбол під новим кутом. Гра команди була дуже непоганою, видовищною. Ймовірно, йому просто не вистачило саме тренерського досвіду. Але працювати з ним було приємно.

"Люди думали, що я спився і помираю від депресії після відходу з Олімпіка", – Шевчук

Зараз ми ведемо переговори з декількома тренерами, серед яких є й іноземці. До першого збору, який стартує 5 липня, ми визначимося і представимо нового наставника", – цитує Антонова офіційний сайт Олімпіка.