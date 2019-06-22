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Олимпик объявит имя нового тренера до пятого июля – среди кандидатур есть иностранцы

15:38 93 Читати українською
Олимпик объявит имя нового тренера до пятого июля – среди кандидатур есть иностранцы
Алексей Антонов / ФК Олимпик

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов рассказал о поисках нового тренера.

"Новый тренер Олимпика? Как я всегда говорю президенту, – я против советской школы. Это обязательно должен быть футбольный человек новой формации.

"Олимпик – не просто слово, мы остаемся в УПЛ", – Гельзин о получении аттестата на сезон 2019/20

Таким был Слава Шевчук. Нам очень нравилось его видение. Он смотрел на футбол под новым углом. Игра команды была очень неплохой, зрелищной. Вероятно, ему просто не хватило именно тренерского опыта. Но работать с ним было приятно.

"Люди думали, что я спился и умираю от депрессии после ухода из Олимпика", – Шевчук

Сейчас мы ведем переговоры с несколькими тренерами, среди которых есть и иностранцы. До первого сбора, который стартует 5 июля, мы определимся и представим нового наставника", – цитирует Антонова официальный сайт Олимпика.

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