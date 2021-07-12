"ПФЛ отримала офіційного листа від Олімпіка з проханням розглянути можливість виступу донеччан у першому дивізіоні. 13 липня це питання буде детально вивчене. Є всі підстави вважати, що донеччани, які відмовилися від виступів в еліті, поміняються місцями з Минаєм, який готовий знову грати серед найсильніших.

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Також завтра поставимо крапки над "i" в історії з Миколаєвом, клубне керівництво якого наполягає на переведенні команди у Другу лігу. Скоріш за все, ми підемо їм назустріч. Їх у першому дивізіоні замінить Кремінь, який посів у минулому сезоні 15-е місце і вилетів у Другу лігу", – цитує Каденка Meta-Ratings.

Нагадаємо, Олімпік нещодавно заявив про зняття з УПЛ. Місце донеччан в еліті, найімовірніше, посяде Минай, який попередню кампанію завершив на останній сходинці та понизився у класі.

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