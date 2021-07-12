Епопея з рокіровкою Олімпіка та Миная в українській Прем'єр-лізі все ближча до завершення.

Донеччан, які нещодавно офіційно знялися з УПЛ, замінить Минай. Клуби української еліти вже дали згоду на повернення закарпатців, інформує Meta-ratings.

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Відповідне рішення буде офіційно ухвалене на одному з найближчих виконкомів УАФ, який має відбутись після узгодження нюансів щодо всіх учасників Прем'єр-ліги, а також Першої та Другої ліг.

Зауважимо, в першому турі Олімпік мав зіграти із Динамо. Наразі доля цього матчу невідома. Минай, своєю чергою, попередню кампанію УПЛ завершив на останній сходинці та понизився у класі.

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