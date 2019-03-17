Динамо перемогло Олімпік у матчі з двома пенальті

Динамо здолало Олімпік у поєдинку 22-го туру УПЛ (2:1). Звіт про матчу читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Олімпік – Динамо на "Футбол 24" стартували о 19:30 на стадіоні імені Валерія Лобановського. Кияни вже гарантували собі друге місце за підсумками першого етапу УПЛ, а команда В'ячеслава Шевчука незалежно від результату поєдинку на стадіоні імені Валерія Лобановського другий етап чемпіонату гарантовано проведе у другій шістці.

Після болючої поразки від Челсі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Олександр Хацкевич зробив певні зміни у складі. Віталій Буяльський та Назарій Русин замінили Сергія Сидорчука та Миколу Шапаренка, а Денис Гармаш вийшов на своїй звичній позиції у центрі поля.

Матч розпочався доволі спокійно. Номінальні гості більше володіли м'ячем без особливого загострення. На 9-й хвилині Буяльський пробив з-за меж штрафного, але захисники заблокували спробу центрхава киян.

На 13-й хвилині Динамо відкрило рахунок. Гармаша збили у штрафному майданчику Олімпіка, а Ігор Пасхал призначив пенальті, з чим категорично не погоджувався В'ячеслав Шевчук. Халімі практично відбив удар Циганкова, проте м'яч все ж перетнув лінію воріт. Цей гол дозволив Циганкову наздогнати Андрія Ярмоленка у списку найкращих бомбардирів у протистояннях з Олімпіком – у обох по 4 м'ячі. Крім того, Віктор наздогнав Мар'яна Шведа у гонці бомбардирів УПЛ. У обох по 11 голів, у Жуніора Мораєса – 16.

Це був єдиний момент на дві команди у перші 25 хвилин гри, яка була відверто нудною. Ще могла бути хороша нагода у Русина, але нападник після пасу Сідклея забарився та дозволив захисникам нейтралізувати загрозу.

На 26-й хвилині рефері призначив пенальті і у ворота Динамо. Матар Дійє впав у боротьбі з Кадаром, а арбітр вказав на "позначку". Гай легко переграв Дениса Бойка ударом у правий від себе кут. Вже в наступній атаці Русин просив ще один пенальті, проте отримав жовту картку за симуляцію. Не зовсім те, чого очікував молодий нападник "біло-синіх".

Динамо могло знову вийти вперед на 34-й хвилині. Миколенко пробив головою після навісу Кендзьори – м'яч опустився на сітку! Міг забивати і Олімпік – після помилки Бойка Кольцов здалеку не влучив у фактично порожні ворота. Цікавішою стала гра у другій половині тайму.

Ще до перерви кияни зуміли забити другий м'яч. На 39-й хвилині Назарій Русин класним ударом головою замкнув подачу Віктора Циганкова. 2:1! Буквально за кілька хвилин Гармаш міг забивати третій, але не влучив по м'ячу. А Денис перебував буквально в двох метрах до воріт...

Перший тайм завершився перемогою Динамо з рахунком 2:1.

В дебюті другої половини гри Гармаш знову з вигідної позиції не зумів замкнути простріл Миколенка. Денис у цьому епізоді ще й отримав пошкодження, але зумів продовжити гру. Втім, пізніше хавбек все ж залишив поле – замість нього вийшов Микола Шапаренко.

Динамо не збавило обертів – цього разу момент був у Сідклея, який не зміг переграти голкіпера з декількох метрів. Пробивали і Буяльський з Шапаренком, проте обидва рази трохи неточно. Підопічні Хацкевича у другому таймі повністю контролювали гру, не даючи опонентові жодних шансів.

Класний момент міг бути у Кендзьори. Шапаренко класним пасом запустив поляка у прорив правим флангом, але захисник дещо поспішив з ударом, пробивши повз ворота. А паралельним курсом набігали одразу двоє динамівців... Міг забивати і Шепелєв, але на шляху м'яча опинився Цимбалюк, який став героєм епізоду. На останніх хвилинах команда Шевчука могла врятуватись. Микита Бурда зрізав м'яч у бік власних воріт – забракло лічених сантиметрів!

Динамо, хоч і не без проблем, але продовжило переможну серію в рамках УПЛ, яка налічує вже 6 поєдинків. Кияни набрали 50 очок та відстають від Шахтаря на 7 пунктів. У Олімпіка гірші справи – команда В'ячеслава Шевчука не може виграти вже 10 матчів поспіль (5 нічиїх та 5 поразок). 20 очок та 10 місце – такий доробок Олімпіка після першого етапу УПЛ.