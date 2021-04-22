"Планували сьогодні розглянути справу президента Олімпіка, але вже втретє отримали від нього прохання перенести справу. Цього разу він сказав, що через проблеми зі здоров'ям змушений виїхати з України і буде перебувати в літаку. Каже, що хоче особисто бути присутнім на засіданні.

Гельзін: Якщо мене дискваліфікують, ніхто не зможе мені закрити рот – буду говорити все, що знаю

Ми вже втретє пішли йому назустріч, щоб нас ніхто не звинувачував, що ми не забезпечуємо йому всі можливості для захисту. Перенесли на наступний четвер засідання. Якщо у нього знову не вийде прийти, то будемо розглядати без нього", – зазначив Грищенко в коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Гельзін на камеру нецензурно пройшовся по рефері матчу Олімпік – Шахтар (0:1), а також зачепив керівництво суддівського корпусу УАФ.

Шахтар і шість підводних каменів, які його потопили