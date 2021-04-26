"Ми чудово розуміємо, що ми – не топ-команда, яка завжди малює і блищить. Навіть у цьому чемпіонаті все через силу і характер.

Переможний гол Шахаба у відеоогляді матчу Зоря – Олімпік – 2:1

Цей сезон можна зарахувати у плюс. Ми почали чемпіонат з 2 поразок, а наступної неділі можемо гарантувати собі третю сходинку.

Добре, що Шахаб забив. Ми купували його не для меблів. Він потроху звикає до наших вимог. Він – нападник, голи – це те, що від нього чекають. Ми чекаємо, він чекає і переживає сильно. Радий за нього", – сказав Скрипник у коментарі програмі "ПроФутбол Digital".

Нагадаємо, Шахаб перейшов у Зорю з Олімпіка на початку лютого. У дев'яти матчах за "мужиків" іранський форвард забив лише двічі (у ворота Маріуполя та Олімпіка).

Після 23-х турів луганці у турнірній таблиці УПЛ йдуть третіми, маючи у своєму активі 41 очко. Від Шахтаря, який йде другим, Зоря відстає на 4 пункти і має одну гру в запасі.

Зоря вирвала перемогу над Олімпіком завдяки голу Шахаба – безвиграшна серія донеччан в УПЛ досягла 11 матчів