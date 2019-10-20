Олимпик – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Олимпик смог одолеть Ворсклу в заключительном матче 11 тура УПЛ, Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Одни из главных аутсайдеров чемпионата не смогли порадовать публику в первом тайме и ограничились "сухими" нулями.

Олимпик в сложнейшем матче переиграл Ворсклу и остался последним в турнирной таблице

Олимпик нашел свою игру во второй половине и на 67 минуте вышел вперед – Тейшейра получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, остановился, посмотрел и пробил. Пока полтавчане приходили в себя от пропущенного гола, хозяева отличились во второй раз: после навеса Политыло с углового мяч оказался у Павла Лукъянчука, который сходу пробил головой и круглый от перекладины влетел в ворота.

Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Олимпик наконец смог покинуть последнюю строчку УПЛ, обойдя Ворсклу и Львов по дополнительным показателям.