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Олимпик – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

20 октября 22:57 13 Читати українською
Олимпик – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча
Олимпик – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Олимпик смог одолеть Ворсклу в заключительном матче 11 тура УПЛ, Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

67’ Максим Тейшейра
75’ Павел Лукьянчук
 
67’ Максим Тейшейра
75’ Павел Лукьянчук

Одни из главных аутсайдеров чемпионата не смогли порадовать публику в первом тайме и ограничились "сухими" нулями.

Олимпик в сложнейшем матче переиграл Ворсклу и остался последним в турнирной таблице

Олимпик нашел свою игру во второй половине и на 67 минуте вышел вперед – Тейшейра получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, остановился, посмотрел и пробил. Пока полтавчане приходили в себя от пропущенного гола, хозяева отличились во второй раз: после навеса Политыло с углового мяч оказался у Павла Лукъянчука, который сходу пробил головой и круглый от перекладины влетел в ворота.

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Олимпик наконец смог покинуть последнюю строчку УПЛ, обойдя Ворсклу и Львов по дополнительным показателям.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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