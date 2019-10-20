Олімпік у надскладному матчі переграв Ворсклу і залишився останнім у турнірній таблиці

11-й тур завершував матч між Олімпіком та Ворсклою. Рахунок та звіт про матч дивіться на "Футбол 24".

В останньому матчі першого кола зустрічались відверті аутсайдери чемпіонату – донецький Олімпік та полтавська Ворскла. Ще зовсім недавно обидві команди тішили уболівальників своєю грою у єврокубках, сьогодні ж вони займають останні дві сходинки у турнірній таблиці. Тож цей матч можна було охрестити справжньою боротьбою за виживання, що додавало поєдинку певної пікантності. Окрім того, матч мав шанс стати ювілейним зі знаком "мінус" для обох команд – 250-й гол міг пропустити Олімпік і 270-ї поразки могла б зазнати Ворскла.

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У перші хвилини матчу гострішими виглядали гості, які буквально закрили суперника на своїй половині поля. Однак згодом Олімпік вийшов з-під пресингу і почав створювати небезпечні моменти біля воріт полтавчан. Першого удару у ствір воріт завдали саме господарі – Тейшейра поцілив у сітку воріт збоку. На 15-й хвилині чудовий шанс відзначитись втратив Олімпік: після навісу з кутового голкіпер гостей Олександр Ткаченко промахнувся і не влучив рукою по м’ячу, однак нікого з гравців донеччан не опинилось на добиванні. В середині тайму Ткаченко реабілітувався і врятував свою команду від вірного гола, витягнувши небезпечний удар з верхнього кута воріт.

Згодом, після навісу з кутового, Володимир Баєнко в оточенні кількох захисників, не зміг заштовхати шкіряного у сітку воріт Олімпіка. За три хвилини до закінчення першого тайму все той же Баєнко головою пробивав з району одинадцятиметрової позначки – Володимир Кринський забрав м’яча. А згодом, у контратаці, Роман Вантух отримав м’яч перед штрафним майданчиком гостей і потужно пробив – Ткаченко продемонстрував впевненість у рамці і нейтралізував загрозу.

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Цікаво, що за матчем аутсайдерів з трибун спостерігало одразу кілька відомих особистостей, серед яких дискваліфікований наставник Колоса Руслан Костишин та герой матчу Динамо – Олександрія Віталій Микуленко, який буквально за дві години до цього приніс своїй команді важку перемогу.

По перерві господарі продовжили більше володіти м’ячем. Захисники Ворскли впевнено контролювали ситуацію і не дозволяли Олімпіку наносити акцентовані завершальні удари. На 57-й хвилині Юрій Коломоєць опинився у штрафному майданчику суперника, отримав пас з глибини і потужно пробив. Донеччанам у цьому епізоді дуже пощастило – м’яч влучив у поперечину.

А на 67-й хвилині Олімпік забив: Тейшейра отримав м’яч в районі одинадцятиметрової позначки, зупинився, подивився і пробив. Поки полтавці оговтувались від пропущеного гола господарі відзначились вдруге: після навісу Політила з кутового м’яч опинився у Павла Лук’янчука, який сходу пробив головою і круглий від поперечини влетів у ворота. Чудовий постріл проти якого у Ткаченко не було жодних шансів. На 82-й хвилині зі штрафного потужно пробивав Денис Васін – удар прийшовся по центру і прямо в руки Кринському. Наприкінці матчу непоганий шанс збільшити перевагу своєї команди мав Захедітабар Шахаб, який тільки-но з’явився на полі, однак з його ударом впорався голкіпер.

Ця перемога принесла Олімпіку вісім пунктів і 12-ту сходинку у турнірній таблиці, Ворскла з такою ж кількістю очок передостання.

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