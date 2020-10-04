Олімпік у меншості втримав перемогу над Олександрією в рамках 5-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олімпік – Олександрія.

Олімпік вийшов вперед у дебюті поєдинку, коли Шахаб зреагував на рикошет і спокійно пробив голкіпера. В середині першого тайму Бабогло зрізав м'яч у власні ворота. Зотько перед перервою реалізував пенальті через гру рукою в штрафному майданчику. Перша половина завершилась сумнівною червоною для Банади, який збив суперника та налетів на нього за інерцією.

Олімпік втримав скандальну перемогу над Олександрією у матчі з п'ятьма голами

В меншості Олександрія заграла активніше. Сітало добив м'яч у порожні ворота та відіграв один м'яч, а під завісу матчу Гречишкін реалізував пенальті, однак на більше у Олександрії не вистачило часу.

Таким чином, Олімпік набрав 9 очок та піднявся на 4 місце, Олександрія з 6 пунктами залишилась восьмою.