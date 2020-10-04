Олимпик в меньшинстве удержал победу над Александрией в рамках 5-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Александрия.

Олимпик вышел вперед в дебюте поединка, когда Шахаб среагировал на рикошет и спокойно пробил голкипера. В середине первого тайма Бабогло срезал мяч в собственные ворота. Зотько перед перерывом реализовал пенальти за игру рукой в штрафной площади. Первая половина завершилась сомнительной красной для Банады, который сбил соперника и налетел на него по инерции.

Олимпик удержал скандальную победу над Александрией в матче с пятью голами

В меньшинстве Александрия заиграла активнее. Ситало добил мяч в пустые ворота и отыграл один мяч, а под занавес матча Гречишкин реализовал пенальти, однако на большее у Александрии не хватило времени.

Таким образом, Олимпик набрал 9 очков и поднялся на 4 место, Александрия с 6 пунктами осталась восьмой.