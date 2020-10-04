Олімпік здорово розпочав поєдинок, з перших хвилин захопивши ініціативу й відкривши рахунок вже на 8-й хвилині. Як і в поєдинку з Минаєм, він став наслідком відскоку після заблокованого удару – тільки тепер з-за меж штрафного удар завдав Беніто, а Шахаб розстріляв ворота. На цьому "олімпійці" не зупинялися: на 10-й хвилині Беніто з дистанції пробив повз праву стійку, а на 18-й Тейшейра вийшов віч-на-віч з Паньківим і перекинув його – Бабогло виніс м'яч зі стрічки!

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Олександрія вперше серйозно огризнулася на 21-й хвилині, коли Сітало прорвався на лінію штрафного й міг покотити на абсолютно вільного Лучкевича. Артем вирішив пробивати сам, запустивши м'яч у небо. Можливо, він навіть збив якогось горобця.

Олімпік натяк зрозумів. Вже на 23-й хвилині Шахаб спробував спіймати Паньківа на виході, перекинувши його з дальньої дистанції (невдало), а на 25-й він же пробив з кута штрафного. Паньків перевів м'яч на кутовий, однак подача з нього завершилась автоголом: Стецьков зрізав "круглого" на дальню стійку, а Бабогло у спробі завадити Шахабу на замиканні відправив сферу у власні ворота – 2:0. Ще за п'ять хвилин Беніто увірвався в карний майданчик і вистрілив повз дальній кут, а на 34-й олександрійці ще й залишились без Лучкевича – Валерій отримав пошкодження й був замінений Задеракою.

На цьому проблеми "жовто-чорних" не завершились. Олімпік домінував, на 44-й хвилині заробивши доволі сумнівний пенальті – Беніто при ударі з лівого краю штрафного влучив у руку Бабоглу, однак вона була притиснута до корпуса. Рішення не скасували, Зотько реалізував "11-метровий". 3:0.

Вже у компенсований до першого тайму час час пряму червону картку за неспортивну поведінку отримав Банада. Арбітр Євген Козиряцький виписав її за те, що Євген намагався видряпати м'яч у лежачого суперника – удар по ньому дійсно був, але неакцентований. Опорник "жовто-чорних" явно діяв за інерцією, але від покарання це його не врятувало. Іронічно, що такий жахливий тайм Олександрії припав на день ангела всіх Олександрів.

На другий тайм Олімпік вийшов захищати результат, про що сигналізували дві ранні оборонні заміни – Шахаб і Пасіч покинули поле, а замість них вийшли Чогадзе та Ксьонз. У Олександрії особливих моментів, окрім удару Задераки метрів з 11-ти в руки Кичаку, не виникало, однак загалом гості почали непогано. Було помітно, що донеччани розслабились. Зрештою, на 62-й хвилині їх за це покарали: Задерака тікав по лівому флангу й пробив з-під Зотька, Кичак парирував на Сітала, а той зіграв на добиванні – 3:1.

Здавалося, що інтрига відродиться, але Олександрія за останні півгодини зуміла вичавити із себе тільки один небезпечний штрафний, постріл з якого виконав Третьяков – без проблем для Кичака. Олімпік теж не нагнітав, обмежуючись контратаками з вриваннями у штрафний та подачами без реального загострення. На полі було відверто нудно, але у компенсований час гості зуміли заробити пенальті – його реалізував Гречишкін. 3:2! Втім, часу на камбек у "жовто-чорних" вже не було. Фінальний свисток зафіксував перемогу донеччан.

Таким чином, Олімпік набрав дев'ять очок, піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці. Олександрія, маючи в активі шість залікових балів, опустилася на восьму сходинку.

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