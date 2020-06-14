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Олімпік – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

08:25 47 Читать на русском
Олімпік – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Олімпік – Львів – 2:0 / Фото з відкритих джерел

У рамках 25-го туру УПЛ Львів на виїзді поступився Олімпіку (0:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

53’ Максім Тейшейра
84’ Максім Тейшейра
 
53’ Максім Тейшейра
84’ Максім Тейшейра

Головні події матчу розгортались у другому таймі. Героєм зустрічі став Максім Тейшейра, якому вдалось двічі вразити ворота Богдана Сарнавського.

Олімпік вдома переміг Львів – донеччани перервали 10-матчеву безвиграшну серію, Тейшейра забив шедевральний гол

Особливо ефектним видався другий гол французького півзахисника Олімпіка – він на швидкості змістився з лівого флангу і шедевральним ударом метрів з 24-х закрутив м'яч у дальню дев'ятку!

Як наслідок, Олімпік перервав десятиматчеву безвиграшну серію, набрав 23 очки й піднявся на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи в активі 22 залікових бали, опустився на передостанню сходинку.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Олімпік - Львів Богдан Сарнавський Богдан Сарнавський Олімпік Олімпік УПЛ Відеоновини Львів Львів Максім Тейшейра Максім Тейшейра
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