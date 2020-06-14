Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ

В рамках 26-го туру УПЛ Колос приймає Шахтар. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Історія Колоса в перших двох турах після рестарту УПЛ і прикра, і дотепна, і розумна. Прикра вона тому, що у програних всуху матчах з Десною та Зорею ковалівці виглядали краще, перепресингувавши суперника, майже не допустивши моментів біля власних воріт і набравши солідні показники по xG – причому з луганцями команда грала в меншості. Дотепна вона тому, що Колос восени несподівано застрибнув у першу шістку й тепер може програвати ще шість матчів поспіль – та й СК Дніпро-1 знизу вже може розслабитись. Дебютанти УПЛ просто порвали досвідчених середнячків на шматки.

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Розумна ця історія в тому, що Руслан Костишин правильно використовує можливість втрачати очки досхочу. І перед рестартом сезону, і після двох минулих турів головний тренер скаржився на проблеми команди з фізичною підготовкою, однак при цьому заявляв, що саме так все й було задумано – Колос вийде на пік форми пізніше, під матчі плей-офф за єврокубки. В будь-якому разі, Шахтарю розслаблятися не варто, тому що попередня зустріч завершилась перестрілкою з рахунком 3:4.

Можливо, сьогодні також буде щось схоже, тому що Шахтарю з 16-очковим відривом відверто нічого робити в УПЛ. Всі наступні тури для донеччан можна назвати затяжною підготовкою до матчу-відповіді з Вольфсбургом в серпні – і тепер доводиться терміново вчитися грати без Ісмаїлі, який через травму вилетів на шість місяців.

Ковалівці здаються дуже корисним спаринг-партнером – ця команда працює на високих швидкостях, добре користується стандартами та кросами, має міцного нападника з хорошими навичками гри головою й нікого не боїться. Зрештою, підопічні Костишина гарно грають проти колективів, які дуже сильно пресингують (Десна, Олександрія, Зоря) – а Вольфсбург за цим компонентом один з найкращих.

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Шахтарю потрібно налаштуватися на матч, як на хорошу перевірку. Звісно, в цій ситуації також є сенс випробувати найближчий резерв – тим паче, що з Десною він, за виключенням Трубіна та Фернандо, бездарно провалився. Найменше б хотілося повторення харківських 5:0 за тайм з "ватокатом" по перерві.

Кадрова ситуація

Колос особливих проблем зі складом не має, якщо не згадувати про дискваліфікацію Кожушка – втім, Олег поки що далекий від незамінності. Натомість, відсторонення відбули Ємець і Петров. У Шахтаря через перебір жовтих карток не зіграє Маркос Антоніо, але найголовніша втрата сталася буквально вчора – Ісмаїлі порвав хрестоподібну зв'язку й вилетів на півроку. Жах.

Крім бразильця, в лазареті "гірників" залишаються Малишев і Бондарь. Майкон же повернувся до бігової роботи, але поки що про вихід на поле говорити зарано. Найбільш цікаво, скільки хвилин сьогодні отримає Фернандо, який дуже класно замінив Мораєса в матчі з Десною.

Орієнтовні склади на матч Колос – Шахтар

Колос: Волинець – Єфремов, Петров, Гавриш, Ємець – Мілько, Богданов – Смирний, Ільїн, Вільх'яльмссон – Лисенко

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко, Патрік – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Колос пропускає у восьми матчах поспіль, а п'ять попередніх поєдинків ковалівці програли – станеться чудо, якщо вся ця статистика обірветься саме у грі з "гірниками". Втім, на один забитий гол підопічні Руслана Костишина сьогодні можуть сподіватися, адже в минулих турах до нього все йшло (команді просто не щастило). До того ж, донеччани востаннє залишали свої ворота сухими аж у лютому – їм забивала навіть Ворскла. Можливо, Колосу також допоможе хтось із молодих резервістів суперника – як той же Піхальонок Десні тиждень тому.

Коротко кажучи, на гол Колоса сподіватися можна, але не більше. Шахтар повинен здобути максимально впевнену перемогу.

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