Олімпік вдома переміг Львів – донеччани перервали 10-матчеву безвиграшну серію, Тейшейра забив шедевральний гол

Львів у матчі 26-го туру УПЛ зазнав прикрої виїзної поразки від Олімпіка (0:2).

Очна зустріч між Львовом та Олімпіком мала бути цікавою, адже "містяни" не знали перемог у п'яти матчах поспіль, а донеччани – аж у десяти. Відступати вже було нікуди, позаду – Карпати.

Краще розпочали підопічні Єгіше Мелікяна: на 4-й хвилині Бопесу пробивав головою метрів з трьох (Кичак врятував), а на 5-й Альваро перекинув голкіпера з флангу – Зотько виніс м'яч з лінії воріт! На 9-й хвилині бразилець ще й вистрілив з дистанції поруч з дев'яткою, а на 15-й після прострілу Люльки ще один удар завдав Бопесу. Вийшло неточно, тому що Жоель бив з неробочої ноги.

Олімпіку вдалося вирівняти гру з 20-х хвилин, огризнувшись кількома моментами. Зокрема, серію неточних пострілів зробив Шахаб, а Сарнавському довелося регулярно виходити на перехоплення кросів у штрафний. Львів огризнувся на 34-й хвилині ударом Шини головою зблизька – м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. Більше реальних моментів у першому таймі не виникало, але він завершився на високих швидкостях з атаками в обидва боки.

По перерві Олімпік перехопив ініціативу й швидко відкрив рахунок: на 53-й хвилині Кравченко пройшов правим флангом і прострілив у центр штрафного, а Тейшейра розстріляв ворота – 1:0. Одразу ж донеччани могли подвоїти перевагу дальнім закиданням Кравченка, після якого м'яч полетів за комірець Сарнавському – стійка врятувала Львів! Також з дистанції пробивав Балашов, однак цей постріл був неточним. Стривожений Єгіше Мелікян одразу ж почав проводити заміни, кинувши у бій Нича та Приймака.

Олімпік не зупинявся, ледь не забивши на 64-й хвилині зусиллями Шахаба, якому з кількох метрів не вдалося замкнути простріл. Львів міг покарати навісом Татаркова із замиканням Нича – Кичак парирував! "Містяни" після замін взагалі стали грати агресивніше, однак гостроти це не додавало. Втім, Олімпік після години у високому темпі також збавив оберти. До 80-ї хвилини нічого, крім замін, у матчі не відбувалося.

На 81-й хвилині донеччани цілком могли залишитись у меншості після фолу Цимбалюка, в якого вже була картка, але арбітр Дмитро Кривушкін показав жовту Кравченку – хоча той просто біг поруч (це, ніби-то, було попередження за попередній фол). Львів'яни ж розродилися непоганою атакою та штрафним на 82-й, однак Приймак пробив занадто неточно. Покарання прийшло миттєво: Тейшейра на швидкості змістився з лівого флангу і шедевральним ударом метрів з 24-х закрутив м'яч у дальню дев'ятку – 2:0! Львів капітулював.

Таким чином, Олімпік перервав десятиматчеву безвиграшну серію, набрав 23 очки й піднявся на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи в активі 22 залікових бали, опустився на передостанню сходинку.

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