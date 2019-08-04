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Олімпік – Колос: Смирний отримав неоднозначне вилучення

18:47 97 Читать на русском
Олімпік – Колос: Смирний отримав неоднозначне вилучення
Євген Смирний (попереду) / Колос

Євген Смирний був вилучений у поєдинку другого туру УПЛ між Олімпіком та Колосом.

66’ Герман Пеньков
90+3’ Алію Абубакар
 
Євген Смирний 43’
Віталій Гавриш 68’
43’ Євген Смирний
66’ Герман Пеньков
68’ Віталій Гавриш
90+3’ Алію Абубакар

У поєдинку другого туру чемпіонату України між Олімпіком та Колосом вінгер команди з Ковалівки Євген Смирний отримав вилучення на 43-ій хвилині.

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Орендований у Динамо футболіст вів боротьбу за м'яч біля штрафного майданчика суперника та зачепив рукою футболіста Олімпіка Максіма Тейшейру. Вінгер донецької команди впав на газон, а головний арбітр матчу показав Смирному жовту картку, яка виявилась для футболіста другою.

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Станом на 80 хвилину матчу Колос перемагає Олімпік з рахунком 1:0. У другому таймі вилучення отримав голкіпер Олімпіка Герман Пеньков.

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Теги
Колос Колос Олімпік - Колос Відеоновини Євген Смирний Євген Смирний
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