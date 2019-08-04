Колос представив вихованця Динамо та ще одного новачка

Іспанія — 13:48 10
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Фірпо пройшов медогляд у Барселоні та сьогодні буде представлений на Камп Ноу
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Брюгге – Динамо: УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 11:24 572
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Неймар впевнений у переході в Барселону – каталонці намагаються домовитися з ПСЖІспанія — 10:44 746
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Зінченко у складі Манчестер Сіті прибув на матч з Ліверпулем за Суперкубок Англії – українцю прогнозують вихід у стартіАнглія — 10:18 538
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Селезньов покине Малагу у найближчі дні, – іспанські ЗМІІспанія — 09:26 1769