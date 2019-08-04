Колос представив вихованця Динамо та ще одного новачка

Хавбеки Павло Оріховський та Каміль Хучбаров перейшли у Колос.

Колос на своєму офіційному сайті повідомив про підписання хавбеків Павла Оріховського та Каміля Хучбарова. Контракти розраховані на 2 роки.

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Оріховський є вихованцем Динамо, також виступав за Чорноморець та Арсенал-Київ. Минулого сезону він зіграв 24 матчі в УПЛ, в яких забив 3 голи.

Хучбаров є вихованцем Дніпра, також виступав за СК Дніпро-1 та Інгулець.

Раніше клуб з Київської області орендував іншого гравця Динамо Євгенія Смирного.