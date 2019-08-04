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Олимпик – Колос: Смирный получил неоднозначное удаление

18:47 119 Читати українською
Олимпик – Колос: Смирный получил неоднозначное удаление
Евгений Смирный (спереди) / Колос

Евгений Смирный был удален в поединке второго тура УПЛ между Олимпиком и Колосом.

66’ Герман Пеньков
90+3’ Алию Абубакар
 
Евгений Смирный 43’
Виталий Гавриш 68’
43’ Евгений Смирный
66’ Герман Пеньков
68’ Виталий Гавриш
90+3’ Алию Абубакар

В поединке второго тура чемпионата Украины между Олимпиком и Колосом вингер команды из Коваливки Евгений Смирный получил удаление на сорок третьей минуте.

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Арендованный у Динамо футболист вел борьбу за мяч у штрафной соперника и задел рукой футболиста Олимпика Максима Тейшейру. Вингер донецкой команды упал на газон, а главный арбитр матча показал Смирному желтую карточку, которая оказалась для футболиста второй.

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По состоянию на 80 минуту матча Колос побеждает Олимпик со счетом 1:0. Во втором тайме удаление получил голкипер Олимпика Герман Пеньков.

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Колос Колос Олимпик - Колос Видеоновости Евгений Смирный Евгений Смирный
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