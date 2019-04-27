Олімпік – Карпати, Чорноморець – Ворскла: анонс матчів УПЛ

У рамках 26-го туру УПЛ Карпати на виїзді зустрінуться з Олімпіком, а Чорноморець прийматиме Ворсклу. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олімпік – Карпати

27 квітня, 17:00, Київ, стадіон Динамо імені В. В. Лобановського

Головний арбітр: Денис Шурман (Київська область)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Цей матч має надзвичайну вагу для обох команд. Олімпік після першої за півроку перемоги у чемпіонаті набрав 24 очки, наблизившись до дев'ятих Карпат на мінімальну відстань. Вона могла бути більшою, якби "зелено-білі" виграли у Чорноморця у минулому турі, але сталася нульова нічия – і "леви" наприкінці зустрічі ще й відскочили. Таким чином, очна зустріч львів'ян із донеччанами набуває ознак битви за місце поза зоною плей-офф за виживання.

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Звісно, попереду буде ще шість матчів, за які в УПЛ може змінитися будь-що, але Карпати навесні виглядали занадто непереконливо. У їх активі два розгроми Ворскли, але полтавців на той період не громив лише лінивий; у всіх інших зустрічах "зелено-білі" виглядали не сильнішими за суперника – зокрема, їх примудрився перемогти першоліговий Інгулець. Олімпік також не вражав, але під керівництвом нового тренера у минулому турі донеччани перервали свою 12-матчеву серію без перемог. Наскільки вона логічна, зможе показати лише поєдинок проти Карпат.

"Родзинки"

– Олімпік на своєму полі не може перемогти Карпати впродовж 5-ти ігор (2 нічиї, 3 поразки)

– Карпати можуть зазнати 190-ї гостьової поразки в Чемпіонатах.

– "Олімпійці" можуть пропустити в УПЛ 100-й гол на своєму полі (ще один м'яч).

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Де Камарго – Балашов, Еногела

Під питанням: Халімі (Олімпік)

Відсутні з інших причин: Мегреміч (в дублі через непорозуміння із фінансових питань)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Карпати

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Цимбалюк, Вантух – Гай, Кравчук – Матар, Політило, Тейшейра – Дегтярьов

Карпати: Кучинський – Нестеров, Гуйє, Ковтун – Мякушко, Онгла, Кльоц, Гуцуляк – Ді Франко – Швед, Понде

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди навесні не вражають. Так, Олімпік переміг Арсенал-Київ, однак у першому таймі цілком міг і програти – пощастило забити другий гол до перерви. Загалом же, підопічні Климовського нічим не переважають і не поступаються львів'янам, тому можна прогнозувати не надто результативну нічию.

Чорноморець – Ворскла

27 квітня, 14:00, Одеса, стадіон Чорноморець

Головний арбітр: Костянтин Труханов (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чорноморець веде відчайдушну боротьбу за виживання і не має права на осічки – принаймні, коли грає раніше за Арсенал-Київ. В обох претендентів на прямий виліт наразі по 18 очок, але одесити вище за додатковими показниками. Кияни навесні виглядають переконливіше, тому "морякам" потрібно додавати прямо зараз, граючи виключно на перемогу проти будь-якого суперника. Ворскла ж навіть після низки страшних поразок тримається на восьмому місці із солідним гандикапом у п'ять очок, відстаючи від Десни на стільки ж.

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Ігрова форма суперників після минулого туру викликає великий інтерес. Чорноморець до минулого туру провів кілька відверто жахливих за якістю матчів, але у вівторок одесити розписали нульову нічию з Карпатами – причому на останніх хвилинах львів'яни відверто грали на відбій. Ворскла ж стала головною сенсацією, повторивши подвиг Ліверпуля 2005 року – після 0:3 проти Десни у першому таймі полтавці зробили 3:3 всього за 12 хвилин другого. Втім, у семи матчах до того "зелено-білі" пропустили 19 м'ячів, а внутрішньоклубні проблеми нікуди не зникли – словом, говорити про ренесанс Ворскли зарано.

"Родзинки" матчу:

– Переможна серія Ворскли у зустрічах з Чорноморцем в УПЛ триває 7 матчів.

– Чорноморець на своєму полі не знає радості перемоги в Прем'єр-лізі 5 матчів поспіль (1 нічия, 4 поразки)

– Ворскла не перемагає в чемпіонаті 6 ігор поспіль (2 нічиї, 4 поразки).

– Володимир Аржанов з Чорноморця може провести 200-й матч у Прем'єр-лізі.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Під питанням: Голіков, Гошкодеря – Чижов, Шехіч

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Ворскла

Чорноморець: Кожухар – Рижук, Грачов, Трубочкін, Норенков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Артур – Петровіч, Габелок – Кобахідзе, Шарпар, Ребенок – Коломоєць

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Важко робити прогнози по такому поєдинку. Зустрічаються дві слабенькі команди, яким вдалося здивувати у минулому турі, але які мають занадто мало передумов для систематичної демонстрації якості. Ймовірно, матч буде важким і завершиться нічиєю – можливо, навіть сухою.