Нагорняк назвав основну проблему Карпат в наступному сезоні

Головний тренер юнацької збірної України Сергій Нагорняк оцінив залежність Карпат від одного гравця.

"Потрібно розуміти, що нинішні Карпати повністю залежні від Мар’яна. Якщо він добре налаштується, якщо у нього піде гра, якщо він спіймає кураж, то Карпати грають набагато цікавіше.

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Клубу потрібно буде вже зовсім скоро вирішувати це питання. Швед влітку піде і у "зелено-білих" можуть з’явитися проблеми зі створенням атак і креативом. Звичайно є надії на Гуцуляка чи Мякушка, однак на даний момент залежність від одного виконавця занадто серйозна", – цитує Нагорняка офіційний сайт Карпат.

В поточному сезоні УПЛ Швед провів 23 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та 3-ма асистами. Нагадаємо, після завершення сезону 21-річний вінгер приєднається до Селтіка, з яким вже підписав контракт.

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