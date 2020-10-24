"Перенесення в Київ? Завжди приємніше грати вдома, з позиції сили. Рідний стадіон гонить тебе уперед, хочеш ти цього, чи ні…

Десна – Олімпік: поєдинок 7-го туру УПЛ перенесли з Чернігова

Можу виділити в Олімпіка групу атаки – там грають сильні легіонери, які можуть вирішити долю епізоду.

Буде реально перемогти. Це дуже важливо, адже важлива кожна перемога. Можна зіграти внічию чи виграти у Динамо, а потім програти Дніпру-1. І це однакова втрата очок: що програш Шахтарю, що Дніпру-1", – цитує Юхима Коноплю офіційний сайт Десни.

Зауважимо, матч Десна – Олімпік перенесли із Чернігова до Києва. Також було змінено час початку зустрічі – з 14:00 на 17:00.

Німеччина хоче натуралізувати форварда молодіжної збірної України – "полювання вже стартувало"