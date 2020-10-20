Черговий матч Прем'єр-ліги перенесено в інше місто через погану епідеміологічну ситуацію в Україні, зокрема в Чернігові.

Десна повідомила у своєму офіційному Телеграм-каналі, що матч проти Олімпіка відбудеться не у Чернігові, а в Києві.

СК Дніпро-1 впевнено переграв Десну – дніпровці здобули першу перемогу в чемпіонаті

Місто потрапило до "червоної зони", тому там зараз не можна проводити футбольні матчі. Десна звернулась з проханням до донеччан, щоб змінити господаря матчу – Олімпік пішов назустріч і погодився провести поєдинок на своїй домашній арені (стадіон Динамо ім. В. Лобановського). Відповідно, поєдинок другого кола між командами відбудеться вже в Чернігові.

Зауважимо, зустріч Десни з Олімпіком запланована на 24 жовтня, проте початок матчу перенесли з 14:00 на 17:00.

"Львівські клуби досі не зрозуміли, куди потрапили": що "світить" Динамо і Шахтарю у ЛЧ, або Чому фіаско Десни не дивує