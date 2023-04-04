Мічел був звільнений з посади головного тренера Олімпіакоса після того, як команда зіграла внічию з Арісом (2:2).

Офіційний клуб пірейського клубу підтвердив відставку Мічела, який пропрацював з Олімпіакосом півроку. У 32 матчах під його керівництвом "червоно-білі" здобули 18 перемог, 10 разів зіграли внічию і зазнали 4 поразки. Після 28 турів команда посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції.

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Так завершилося друге пришестя іспанського фахівця в Олімпіакос. Під час першого пришестя він виграв із клубом два чемпіонати Греції та один національний Кубок.

Керувати Олімпіаксом у майбутньому матчі з ПАОКом буде спортивний директор клубу Жозе Аніго.

Нагадаємо, що Мічел є легендою Реала, він зіграв за мадридську команду понад 400 матчів.

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