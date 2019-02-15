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Олімпіакос може звільнити головного тренера Мартінша

21:15 262 Читать на русском
Олімпіакос може звільнити головного тренера Мартінша
Педру Мартінш / фото із соцмереж

Олімпіакос може звільнити Педру Мартінша перед матчем з Динамо.

Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш може бути звільнений, якщо команда програє АЕКу Чигринського в чемпіонаті Греції, повідомляє Sportdog.

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Керівництво грецького клубу незадоволено результатами команди у 2019-му році. За останні 3 матчі Олімпіакос 2 рази зіграв внічию та 1 разу програв, пропустивши у сумі 8 голів.

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Нагадаємо, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом відбудеться 21 лютого, початок зустрічі о 22:00. Перша гра закінчилась внічию 2:2.

Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

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Динамо - Олімпіакос Світ Олімпіакос Олімпіакос Педру Мартінш Педру Мартінш
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