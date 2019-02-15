Олимпиакос может уволить главного тренера Мартинша

Олимпиакос может уволить Педру Мартинша перед матчем с Динамо.

Главный тренер Олимпиакоса Педру Мартинш может быть уволен, если команда проиграет АЕКу Чигринского в чемпионате Греции, сообщает Sportdog.

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Руководство греческого клуба недовольно результатами команды в 2019 году. За последние 3 матча Олимпиакос 2 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл, пропустив в сумме 8 голов.

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Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом состоится 21 февраля, начало встречи в 22:00. Первая игра закончилась вничью 2:2.