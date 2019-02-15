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Мартінш: В таких протистояннях є дві гри, тому Олімпіакос чекає реваншу

16:25 270 Читать на русском
Мартінш: В таких протистояннях є дві гри, тому Олімпіакос чекає реваншу
Педру Мартінш / фото із соцмереж

Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш поділився враженнями після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.

"Перший тайм ми почали добре, грали ефективно. Ми виграли багато єдиноборств, створили моменти і змогли забити двічі. У другому таймі ми сіли в оборону, це було підсвідомо. Ми не повинні були цього робити.

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Дійсно, ми зробили помилку, коли намагалися утримати рахунок. Закрилися в захисті, але грали не надійно. У першому таймі створювали моменти і взагалі могли виграти 3:1. Але в таких протистояннях є дві гри, тому ми чекаємо реваншу.

У неділю повинні перемагати в дербі з АЕКом, адже граємо на своєму полі, перед рідними вболівальниками. Щодо травмованих, то у нас по два гравці на кожну позицію, ми можемо проводити заміни і це не впливає на нашу гру, на наш рівень команди.

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У двох останніх матчах Олімпіакос пропустив п'ять голів. Ми стурбовані цим показником. Повинні грати більш сконцентровано в захисті, адже ми можемо грати так. Якомога швидше повинні поліпшити оборону", – цитує Мартінша Gazzeta.gr.

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
Матч завершено
2 : 2
Динамо
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Теги
Ліга Європи Олімпіакос - Динамо Олімпіакос Олімпіакос Педру Мартінш Педру Мартінш
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