Гравці Динамо в матчі з Олімпіакосом виглядали перелякано, – Заховайло

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло поділився враженнями від матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо (2:2).

"Тандем Динамо у центрі захисту – це щось з чимось. Сказати, що перелякані – не те слово. Було помітно, що Шабанов був невпевнений на м'ячі, а партнери всю гру будували через нього. Тому вихід в контратаки в першому таймі був такий судомний. В другій половині гри греки вже сіли, було помітно, що це питання часу, коли Динамо їх виснажить.

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Щодо помилок, яких припустилися "динамівці", то це перший клас і друга четверть. Той же Циганков відіграний м'яч повернув його в вбивчу зону... Бойко теж там набігав зайвого. Не хочу образити гравців, але вони зіграли, як перелякані. Так воно і є. А так, команди однакові за класом і кияни можуть проти цього суперника.

Як оцінити дебют Соля? Якщо поставити замість Соля будь-якого іншого нападника – він зіграв би аналогічно. Пробігав без м'яча. Вербіч і Циганков на стільки звикли грати без форварда, що він їм не потрібен. Конструктивні передачі до Соля не доходять. Подивимось, які корективи внесе в гру головний тренер. Таке враження, що на Соля майже не грають. Він рухається, відкривається. Деякі гравці страждають егоїзмом – перетримують м'яч, коли вже потрібно віддати на Соля. У Вербіча таке було кілька разів. Команді потрібен час притертися. Соля зараз потрібно підтримати.

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Фаворит поєдинку у Києві? Греки мають складну гру в чемпіонаті. Якщо в цьому матчі їх вистачило на 75 хвилин, то на матч в Києві у них взагалі може зникнути бажання грати. Не можна сказати, що Олімпіакос буде грати через не можу. У Києві їм потрібно відіграватися, полізуть вперед і знову отримають. Динамо навіть нічого не потрібно вигадувати, змінювати тактику, а грати так, як і в Греції. Після першого матчу теоретичним фаворитом є київське Динамо", – сказав Заховайло 1927.kiev.ua.