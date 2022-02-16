"Копина та Костишин отримали пошкодження. Юрій невдало приземлився на газон і пошкодив плече. Денис також впав на плече, у нього щось із ключицею.

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Поки невідомо, коли вони повернуться до складу – наразі вони у Києві. Знаю, що Копині вже зробили операцію, але більше нічого не можу додати.

Зараз головне відіграти останній спаринг, склад буде наближеним до основного. Потрібно зіграти цю гру і готуватися до чемпіонату", – сказав Гура у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Костишин перейшов в Олександрію з Колоса взимку у статусі вільного агента. Копина перебрався у команду Гури влітку 2021-го з Руха.

До слова, останній матч на зборах у Туреччині "містяни" проведуть у четвер, 17 лютого, проти казахського Аксу. Другу частину сезону УПЛ Олександрія розпочне домашнім матчем проти Львова (26 лютого).

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