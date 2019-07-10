Олександрія визначилась зі спаринг-партнерами на зборі в Болгарії

Олександрія повідомила, з ким гратиме контрольні матчі на зборі в Болгарії.

Олександрія у своєму Twitter повідомила про проведення спарингів з Гандзасаром (Вірменія), Алтин Асиром (Туркменістан) та АЕЛом Лімасол (Кіпр).

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Підопічні Володимира Шарана зіграють із цими командами під час другого збору, що пройде в Болгарії.

Нагадаємо, восени "червоно-жовтих" очікує участь у груповому етапі Ліги Європи, куди вони пробились вперше в своїй історії.

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