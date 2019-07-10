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Троє гравців Олександрії зазнали травм на першому тренувальному зборі

09:15 651 Читать на русском
Троє гравців Олександрії зазнали травм на першому тренувальному зборі
Володимир Шаран / Фото офіційного сайту Олександрії

Володимир Шаран розповів про кадрові проблеми, які спіткнули команду під час літньої підготовки.

"Шендрік поступово відновлюється, тренувався переважно за індивідуальною програмою. Потроху почав тренуватися в загальній групі, хоча йому поки важко. Сподіваюся, що на тренувальному зборі в Болгарії Антон буде в загальній групі.

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Ковалець зазнав пошкодження. Сподіваюся, він повернеться до тренувань, тому що вже пропустив більше тижня.

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Довгий отримав травму. Це неприємно. Я ще не знаю результатів обстеження. Олексій чудово виглядав на зборах, став найкращим бомбардиром нашої команди. Також з травмою Устименко", – сказав Шаран в коментарі офіційному сайту Олександрії.

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Теги
Міжсезонні збори Олексій Довгий Олексій Довгий Кирило Ковалець Кирило Ковалець Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Денис Устименко Денис Устименко
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