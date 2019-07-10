Троє гравців Олександрії зазнали травм на першому тренувальному зборі

Володимир Шаран розповів про кадрові проблеми, які спіткнули команду під час літньої підготовки.

"Шендрік поступово відновлюється, тренувався переважно за індивідуальною програмою. Потроху почав тренуватися в загальній групі, хоча йому поки важко. Сподіваюся, що на тренувальному зборі в Болгарії Антон буде в загальній групі.

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Ковалець зазнав пошкодження. Сподіваюся, він повернеться до тренувань, тому що вже пропустив більше тижня.

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Довгий отримав травму. Це неприємно. Я ще не знаю результатів обстеження. Олексій чудово виглядав на зборах, став найкращим бомбардиром нашої команди. Також з травмою Устименко", – сказав Шаран в коментарі офіційному сайту Олександрії.