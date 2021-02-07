Олександрія оцінила лідера свого півзахисту в 800 тисяч євро, інформує Футбольний формат.

Шаран відреагував на чутки щодо можливого відходу трьох лідерів Олександрії – раніше клуб попрощався із 5 гравцями

Раніше з'являлась інформація, що СК Дніпро-1 пропонував 500 тисяч євро за Кирила Ковальця. Зазначається, що сторони продовжують вести переговори.

До слова, півзахисник провів 11 матчів у складі Олександрії в поточному сезоні, записавши до свого активу 4 результативні передачі.

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