Головний тренер Олександрії Володимир Шаран не переживає через інтерес до деяких із гравців команди.

"Раніше були розмови щодо Кирила Ковальця, Євгенія Банади, Валерія Лучкевича, але поки тиша. Ці хлопці у нас на контракті, працюють, тому поки ми з керівництвом клубу не загострюємо уваги на цій темі", – поділився Шаран у інтерв'ю Команда№1.

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Нагадаємо, раніше з'являлась інформація, начебто СК Дніпро-1 пропонував 500 тисяч євро за Кирила Ковальця, проте Олександрія оцінила свого гравця дорожче.

До слова, тренер олександрійців Володимир Шаран раніше анонсував омолодження складу. Його підопічні завершили першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці.

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