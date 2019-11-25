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Олександрія ставила "автобус", мені такий футбол не подобається, – захисник Зорі Абу Ханна

19:13 422 Читать на русском
Олександрія ставила "автобус", мені такий футбол не подобається, – захисник Зорі Абу Ханна
Джоель Абу Ханна / Сайт Зорі

Оборонець луганської Зорі Джоель Абу Ханна прокоментував поразку у матчі 15 туру УПЛ проти Олександрії (0:1).

59’ Євген Банада
 
59’ Євген Банада

"Я не знаю, чому так відбувається у матчах з Олександрією. Виходить, що всі три гри цього сезону ми програли їм. Хоча навіть у Кубку вигравали, а потім пропустили м'яч, в результаті поступившись в серії пенальті. Позавчора ми теж пропустили, але цілком могли врятувати гру і набрати очки.

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Вони ставили автобус біля своїх воріт. Такий футбол мені не подобається. Але це футбол, іноді трапляється так, що ми програємо. Але попереду у нас з ними ще в цьому сезоні не одна гра. Сподіваємося, що в наступних матчах нам пощастить більше", – цитує німця офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, через поразку луганська команда втратила другу сходинку УПЛ, яку тепер посідає Динамо.

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Зоря Зоря Джоель Абу Ханна Джоель Абу Ханна Олександрія - Зоря
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