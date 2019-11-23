Скрипник виділив основні причини поразки Зорі у матчі з Олександрією

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив виступ своїх підопічних у матчі 15 туру УПЛ проти Олександрії (0:1).

"Була хороша гра за шість очок. Олександрія сьогодні перемогла, з чим і вітаю суперника. Що стосується матчу, то скажу, що діями команди можна залишитися задоволеним, але помилки, які призвели до голу... Непотрібний штрафний. Завжди є питання: було порушення чи ні. Гравець правильно підставився, отже, добре зіграв нападник. Виграли верхову боротьбу – теж добре зіграв нападник.

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У нас були свої моменти, але забити не вдалося. Суперник закрився. Важко зламати оборону, коли 8 людей зібралися біля власного штрафного майданчика. Шансів було мало. Територіальна перевага не додає очок в турнірну таблицю. Нам шкода, але нічого іншого, крім як дивитися вперед і готуватися до інших ігор у нас не залишається.

Ми точно не "підсіли" у другій половині. Останні хвилини показали, що ми бігли вперед, грали вперед і хотіли врятуватися. Суперник перебудувався, вдало зіграв на стандарті і вийшов підсумковий результат", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Перемога дозволила Олександрії скоротити відставання від луганської команди до одного очка і зрівнятися з Динамо та Десною, які проведуть свої матчі пізніше.

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