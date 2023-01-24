Кривбас, Ворскла і Олександрія зіграли контрольні поєдинки на зборах у Туреччині. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі 24 січня 2023

Кривбас – Хебир – 1:2

Голи: Банада, 45 – Валпурт, 36, Ісуф, 85 (пен)

Ворскла – Дюкаджині – 1:2

Голи: ?, 65 – ?, 45, ?, 61

Ворскла – Напредак – 0:1

Гол: Крстіч, 51 (пен)

Нереалізований пенальті: Олійник, 68

Олександрія – Балкані – 2:5

Голи Олександрії: Третьяков, 3, Кожушко, ?

У першому спарингу 2023 року команда Юрія Вернидуба програла болгарському Хебиру. Незадовго до перерви Валпурт відкрив рахунок, проте ще в першому таймі Євген Банада ударом головою вирівняв становище. Цифри 1:1 трималися до 85-ї хвилини – влучний удар Ісуфа з пенальті приніс перемогу болгарській команді.

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Ворскла у вівторок зіграла двічі. Спершу команда Віктора Скрипника поступилася косовському Дюкаджині, який очолює легенда полтавців Арменд Даллку. По обіді Ворскла програла ще й сербській команді Напредак. Тут все вирішив гол з пенальті на старті другого тайму. Денис Олійник мав розкішний шанс забити у відповідь, проте свій 11-метровий не реалізував.

Не потішила своїх прихильників і Олександрія, яка вперше зіграла під керівництвом Руслана Ротаня. Чемпіон Косова Балкані відвантажив українцям 5 голів, на що Олександрія відповіла лише влучними ударами Третьякова і Кожушка.

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