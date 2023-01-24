"Зелено-білі" програли свій перший спаринг на зборах у Туреччині. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Товариський матч

Ворскла (Україна) – Дукаджині (Косово) – 1:2

Голи: ?, 65 – ?, 45, ?, 61

Динамо визначилось ще з 5-ма спаринг-партнерами – в суперниках команда екс-тренера киян та низка українських легіонерів

У першому матчі року Ворскла не змогла оформити камбек з Дукаджині. Цікаво, що представника чемпіонату Косово очолює екс-капітан та легенда полтавців Арменд Даллку, який виступав в УПЛ з 2005 по 2016 роки.

Доволі рівний перший тайм завершився взяттям воріт на останній хвилині з-за меж штрафного. По перерві примітивна помилка в центрі поля коштувала "зелено-білим" ще одного гола – косоварам вдалось вивести свого партнера сам на і сам, і той легко переграв голкіпера, пробивши у дальній кут.

Та вже за 4 хвилини полтавці змогли скоротити рахунок – прохід правим флангом завершився прострілом у штрафний майданчик, де першим на м'ячі був саме представник Ворскли. На більше українську команду не вистачило.

Вже сьогодні команда Віктора Скрипника проведе свій другий спаринг – суперником стане сербський Напредак. Початок зустрічі о 15:00.

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