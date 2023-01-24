Кивське Динамо провалило перший матч 2023 року, розгромно програвши віденському Рапіду. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо Київ – Рапід Відень – 0:4

Голи: Забарний, 13 (автогол), Бургшталлер, 32, 47, Кнасмюллєр, 80

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві

Все пішло не за планом Динамо з самого початку. На 13-й хвилині Забарний зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з флангу. Ще до перерви кияни пропустили вдруге – Бургшталлер потужним ударом пробив Руслана Нещерета.

На старті другого тайму форвард Рапіда оформив дубль, ефектно завершивши класний розіграш кутового. Крапку в матчі поставив Кнасмюллєр, який результативно виконав штрафний. 0:4 – провальний старт Динамо на турецьких зборах.