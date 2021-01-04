Олександрія претендує на Хльобаса
Нападник Дмитро Хльобас у зимове трансферне вікно може приєднатися до Олександрії.
Контракт форварда з Десною завершився, а новий підписувати він не збирається.
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На 26-річного вихованця Динамо претендує Олександрія, стверджує SportArena. Команді Шарана потрібне підсилення в атаку, і Хльобас є одним з пріоритетних варіантів. Нападник провів 6 матчів у першій частині УПЛ та відзначився одним голом.
Раніше Хльобас скаржився, що Десна заборгувала йому зарплатню за 6 місяців, але головною причиною його відходу є потреба в більшій ігровій практиці.
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