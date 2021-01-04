Нападающий Дмитрий Хлёбас в зимнее трансферное окно может присоединиться к Александрии.

Контракт форварда с Десной завершился, а новый подписывать он не собирается.

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На 26-летнего воспитанника Динамо претендует Александрия, утверждает SportArena. Команде Шарана необходимо усиление в атаку, и Хлебас является одним из приоритетных вариантов. Нападающий провел 6 матчей в первой части УПЛ и отметился одним голом.

Ранее Хлебас жаловался, что Десна задолжала ему зарплату за 6 месяцев, но главной причиной его ухода является потребность в большей игровой практике.

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