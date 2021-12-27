"Загалом, у нас достатньо гравців – особливо у ланці захисту, є також непогані нападники з молодіжного складу, яких будемо залучати.

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Тому серйозного підсилення не плануємо, хіба що це може бути 1-2 гравці атакувальної ланки. А так, працюватимемо над зміною тактичної схеми.

Команда зараз у відпустці. В Олександрії збираємося 9 січня 2021 року. Будемо працювати, залучати молодь і визначати, кого брати на навчально-тренувальні збори, які заплановано з 21 січня по 11 лютого в Туреччині", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, "жовто-чорні" завершили першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці турнірної таблиці, набравши 16 очок – від лідера чемпіонату Динамо їх відділяє 14 пунктів.

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