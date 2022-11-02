Команда Юрія Гури матиме змогу знову проводити поєдинки української Прем'єр-ліги у рідних стінах.

"ФК Олександрія прийматиме домашні матчі на своїй арені. Тепер для цього не потрібна згода клубу-суперника, достатньо дозволу Обласної військової адміністрації.

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Таке рішення було ухвалене на засіданні Виконавчого комітету Української асоціації футболу 28 жовтня 2022 року. Отже, матч 11 туру Олександрія – Колос відбудеться на КСК Ніка", – йдеться у заяві клубу.

Раніше 3 з 4 своїх домашніх поєдинків команда Юрія Гури провела на НСК Олімпійський, ще один – на рідній арені. Наразі Олександрія йде четвертою в турнірній таблиці УПЛ.

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