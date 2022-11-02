"ФК Александрия будет принимать домашние матчи на своей арене. Теперь для этого не нужно согласие клуба-соперника, достаточно разрешения Областной военной администрации.

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Такое решение принято на заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола 28 октября 2022 года. Поэтому матч 11 тура Александрия – Колос состоится на КСК Ника", – говорится в заявлении клуба .

Ранее 3 из 4 своих домашних поединков команда Юрия Гуры провела на НСК Олимпийский, еще один – на родной арене. Сейчас Александрия идет четвертой в турнирной таблице УПЛ.

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