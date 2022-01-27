Олександрія попрощалась зі своїм форвардом
08:27 - Читать на русском
"Містяни" вирішили припинити співпрацю з Андрієм Новіковим.
Нападник Олександрії Андрій Новіков більше не виступатиме за команду Юрія Гури, повідомляє офіційний сайт "містян".
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Сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою.
Нагадаємо, Новак приєднався до Олександрії у липні 2019 року, перейшовши з Зорі. У поточному сезоні 22-річний форвард провів за головну команду "містян" 4 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.
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