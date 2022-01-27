Нападник Олександрії Андрій Новіков більше не виступатиме за команду Юрія Гури, повідомляє офіційний сайт "містян".

Шаран обрав двох гравців, яких хотів би підписати в Минай

Сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою.

Нагадаємо, Новак приєднався до Олександрії у липні 2019 року, перейшовши з Зорі. У поточному сезоні 22-річний форвард провів за головну команду "містян" 4 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

Пригоди Вереса в Іспанії, прощальна записка на тумбочці і послідовники Лобановського: 11 історій про збори